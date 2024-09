Pakistan: Formata una commissione parlamentare dopo gli arresti dei membri del PTI

12 Settembre 2024_ Dopo gli arresti notturni di membri del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) all'interno del Parlamento, è stata adottata all'unanimità una mozione per formare una commissione di 16 membri per affrontare le problematiche parlamentari. La commissione, proposta dal Ministro dell'Informazione Atta Tarar, includerà rappresentanti sia della maggioranza che dell'opposizione per discutere e proporre raccomandazioni. Il presidente dell'Assemblea Nazionale ha invitato il presidente del PTI, Barrister Gohar, a un incontro per avviare i lavori della commissione. La fonte di questa notizia è brecorder.com. Gli eventi recenti hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sull'integrità del Parlamento pakistano, con il Ministro della Difesa Khawaja Asif che ha condannato l'ingresso della polizia nel Parlamento come una violazione della sua sacralità.