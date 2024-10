Pakistan: Formata una commissione parlamentare per la nomina del nuovo Chief Justice

21 Ottobre 2024_ È stata istituita una commissione parlamentare speciale per supervisionare la nomina del prossimo Chief Justice del Pakistan, in...

21 Ottobre 2024_ È stata istituita una commissione parlamentare speciale per supervisionare la nomina del prossimo Chief Justice del Pakistan, in seguito alla 26ª modifica costituzionale. Questa nuova procedura mira a garantire una maggiore trasparenza e responsabilità nel processo di selezione. La commissione avrà il compito di esaminare le candidature e raccomandare il candidato più idoneo per il ruolo di massimo giudice del paese. La notizia è stata riportata da ARY News. Il Chief Justice è una figura chiave nel sistema giudiziario pakistano, responsabile della supervisione delle corti e della garanzia dell'applicazione della legge.