Pakistan: Giornalista britannico Charles Glass espulso dopo visita a Imran Khan

01 Agosto 2024_ Il giornalista britannico Charles Glass è stato espulso dal Pakistan dopo aver tentato di intervistare l'ex primo ministro Imran Khan, attualmente detenuto. Glass, che si trovava a Islamabad, ha ricevuto la notifica della cancellazione del suo visto da parte della polizia, che gli ha ordinato di lasciare il paese entro le 17:00. Nonostante le sue proteste e la richiesta di tempo per recuperare i bagagli, è stato accompagnato al suo alloggio e poi deportato verso il Medio Oriente. La notizia è stata confermata anche da Shahzad Akbar, ex collaboratore di Khan, su social media. L'episodio solleva interrogativi sulla libertà di stampa in Pakistan, dove la situazione dei diritti umani è spesso criticata. Imran Khan è il fondatore del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), un partito politico di opposizione.