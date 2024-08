Pakistan: Giornata di lutto nazionale per la morte del leader di Hamas Ismail Haniyeh

03 Agosto 2024_ Il governo pakistano ha proclamato una giornata di lutto nazionale in solidarietà con il popolo palestinese dopo l'assassinio del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Le bandiere sono state esposte a mezz'asta in tutti gli edifici governativi e uffici del paese. In una dichiarazione congiunta, si è affermato che l'intera nazione è al fianco dei fratelli e delle sorelle palestinesi in questo momento di dolore. È stato richiesto un immediato cessate il fuoco a Gaza e si è esortata la comunità internazionale a intervenire per garantire la pace nella regione. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il primo ministro ha anche ordinato a tutte le missioni pakistane all'estero di tenere preghiere speciali per l'anima di Haniyeh e per la pace e stabilità della Palestina.