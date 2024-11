Pakistan: Gli atleti speciali partecipano ai Giochi Invernali di Torino 2025

11 Novembre 2024_ La presidente di Special Olympics Pakistan, Ronaq Iqbal Lakhani, ha annunciato che gli atleti speciali del Pakistan parteciperanno ai Giochi Invernali di Special Olympics, che si terranno a Torino, Italia, dall' 8 marzo 2025. Gli atleti pakistani gareggeranno nelle discipline di Snow Shoeing e Sci di fondo, un evento che vedrà la partecipazione di oltre 1500 atleti provenienti da 103 paesi. Per prepararsi a questa competizione, è stato organizzato un campo di allenamento a Karachi, dove 20 atleti selezionati da diverse città del Pakistan si stanno allenando per dieci giorni. La notizia è stata riportata da jasarat.com, evidenziando l'importanza di questo evento per la comunità degli atleti speciali in Pakistan. I Giochi di Torino rappresentano un'opportunità significativa per promuovere l'inclusione e la visibilità degli atleti con disabilità a livello internazionale.