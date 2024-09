Pakistan: Gli Stati Uniti promettono supporto nella lotta al terrorismo

05 Settembre 2024_ Gli Stati Uniti hanno assicurato il loro sostegno al Pakistan nella lotta contro il terrorismo, in un momento di crescente cooperazione tra i due Paesi. Il Primo Ministro Shehbaz Sharif parteciperà a settembre all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove si prevede incontri bilaterali con funzionari americani. La situazione di sicurezza in Pakistan è stata aggravata da recenti attacchi terroristici, in particolare in Balochistan, dove oltre 70 persone sono state uccise. La fonte di queste informazioni è nation.com.pk. Gli Stati Uniti hanno condannato gli attacchi e ribadito l'importanza della partnership con Pakistan per affrontare le minacce alla stabilità regionale.