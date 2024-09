Pakistan: Gohar Ali Khan chiede chiarezza al Capo della Corte Suprema su un'eventuale estensione del mandato

13 Settembre 2024_ Barrister Gohar Ali Khan, presidente del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), ha sollecitato il Capo della Corte Suprema, Qazi Faez Isa, a confermare se accetterà un'estensione del suo mandato, affermando che tale decisione chiarirebbe molte preoccupazioni in corso. Durante una conferenza stampa, Gohar ha sottolineato la responsabilità significativa che grava su Isa, affermando che un rifiuto all'estensione stabilirebbe un precedente chiaro. Ha anche espresso frustrazione per essere stato silenziato in Assemblea Nazionale, criticando le affermazioni del Ministro della Difesa Khawaja Asif. La notizia è riportata da Pakistan Today. Gohar ha ribadito che, sebbene siano all'opposizione, non sono servitori e hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni.