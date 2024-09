Pakistan: Gohar Ali Khan critica il governo per la mancanza di consultazione sul disegno di legge costituzionale

15 Settembre 2024_ Il presidente del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Barrister Gohar Ali Khan, ha espresso forti critiche nei confronti del governo per la sua intenzione di procedere con un disegno di legge di modifica costituzionale senza un adeguato processo di consultazione. Gohar ha sottolineato che tale azione viola le regole e le procedure del Parlamento, evidenziando la frustrazione per la mancanza di dialogo. Secondo lui, è fondamentale che qualsiasi modifica legislativa venga discussa in modo appropriato prima di essere attuata. La notizia è riportata da Pakistan Today. Gohar Ali Khan è un avvocato e politico pakistano, noto per il suo ruolo di leadership nel PTI, un partito politico fondato da Imran Khan.