Pakistan: Governo annuncia azioni legali contro PTI e accuse di tradimento per Khan e Alvi

16 Luglio 2024_ Il Ministro per l'Informazione, il Patrimonio Nazionale e la Cultura, Barrister Ahsan Iqbal, ha annunciato importanti decisioni del governo federale, tra cui il divieto del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) e l'accusa di tradimento contro l'ex primo ministro Imran Khan e l'ex presidente Arif Alvi. Il governo ha deciso di avviare azioni legali contro alcuni pakistani all'estero per il loro presunto ruolo nel finanziare attività anti-statali. Durante la conferenza stampa sono stati mostrati audio e video che presumibilmente dimostrano il coinvolgimento della leadership del PTI in attività anti-statali. Il ministro ha dichiarato che il PTI è stato coinvolto in attività contro lo stato e che il governo e i suoi alleati hanno deciso di avviare procedimenti legali per vietare il PTI ai sensi dell'Articolo 17 della Costituzione. Lo riporta Pakistan Today. Il governo accusa il PTI di aver ottenuto finanziamenti esteri per attaccare le istituzioni statali e sabotare l'accordo con il Fondo Monetario Internazionale (IMF).