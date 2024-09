Pakistan: Governo in difficoltà per riforme giudiziarie controverse

16 Settembre 2024_ Il governo di coalizione guidato dalla Pakistan Muslim League (Nawaz) ha subito un duro colpo dopo aver fallito nel raccogliere i voti necessari per approvare una serie di riforme giudiziarie. La situazione è complicata dalla mancanza di consenso, in particolare da parte di Maulana Fazlur Rehman, leader della Jamiat Ulema-e-Islam (Fazl), che ha rifiutato di sostenere le modifiche proposte. Le riforme mirano a ristrutturare il sistema giudiziario e parlamentare del Pakistan, ma l'opposizione, in particolare il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), si oppone fermamente a queste modifiche. La fonte di questa notizia è nation.com.pk. La situazione politica rimane tesa, con il governo che cerca di ottenere il supporto necessario per procedere con le riforme.