Pakistan: Il 92% dei cittadini considera il cambiamento climatico un problema serio

10 Novembre 2024_ Un recente rapporto della Banca asiatica di sviluppo rivela che il 92% dei cittadini pakistani percepisce il cambiamento climatico come un problema grave, il dato più alto in Asia meridionale. Tuttavia, solo il 42% degli intervistati ritiene che il governo stia adottando misure efficaci per affrontare la questione, il valore più basso della regione. Il rapporto sottolinea che il cambiamento climatico potrebbe ridurre il PIL del Pakistan di oltre il 21% entro il 2070, con un impatto significativo sull'agricoltura e sulla produttività del lavoro. La fonte di queste informazioni è tribune.com.pk. La situazione è ulteriormente aggravata dalle recenti inondazioni che hanno colpito il paese, evidenziando la necessità di un'azione urgente e coordinata per affrontare questa crisi.