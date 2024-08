Pakistan: Il Baloch Yakjehti Committee sospende il sit-in a Gwadar dopo un accordo con il governo

03 Agosto 2024_ Il Baloch Yakjehti Committee (BYC) ha deciso di interrompere il sit-in a Gwadar dopo aver raggiunto un accordo in sette punti con il governo. L'intesa affronta diverse richieste dei manifestanti, tra cui la liberazione di attivisti detenuti e il miglioramento delle strutture di base nella regione. Il documento è stato firmato dal vice commissario di Gwadar, Humza Shaukat, e dal leader del BYC, Maulana Hidayat-ur-Rehman, che ha dichiarato che il governo ha promesso di soddisfare le loro richieste. Tuttavia, Rehman ha avvertito che se l'accordo non verrà attuato, il BYC riprenderà le proteste, come riportato da Pakistan Today. Gwadar è una città portuale nel sud-ovest del Pakistan, nota per la sua importanza strategica e le sue risorse marittime.