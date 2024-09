Pakistan: Il Capo dell'Esercito visita Wana per valutare la sicurezza e le operazioni antiterrorismo

24 Settembre 2024_ Il Generale Syed Asim Munir, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito pakistano, ha visitato Wana, nel Distretto di South Waziristan, per ricevere un briefing sulla situazione di sicurezza attuale e sulle operazioni in corso contro il terrorismo. Durante l'incontro con ufficiali e truppe, ha elogiato il livello di preparazione e il morale eccezionale delle forze armate nel contrastare le minacce ostili. Il Generale ha anche reso omaggio alle forze di sicurezza e alle agenzie di law enforcement che hanno sacrificato la propria vita nel dovere, sottolineando l'impegno dell'Esercito pakistano nel supportare le forze di polizia, in particolare quella della Khyber Pakhtunkhwa (KPK). La notizia è riportata da Pakistan Today. La KPK è una provincia del Pakistan nota per le sue sfide di sicurezza legate al terrorismo e alla criminalità organizzata.