Pakistan: Il Chief Justice chiede chiarimenti sulla pubblicazione di una nota della Corte Suprema

19 Ottobre 2024_ Il Chief Justice del Pakistan, Qazi Faez Isa, ha richiesto spiegazioni al personale della Corte Suprema riguardo alla pubblicazione di una seconda chiarificazione da parte di otto giudici nel caso dei seggi riservati, avvenuta senza la presentazione del fascicolo originale. Isa ha indirizzato una comunicazione al Deputy Registrar Mujahid Mahmood, all'Assistant Registrar Shahid Habib e al Webmaster Asim Javed, chiedendo come sia stata emessa la chiarificazione senza seguire le procedure standard. Secondo fonti interne alla Corte, i funzionari coinvolti sono stati ufficialmente avvisati e devono fornire dettagli sul presunto errore procedurale. La Corte aveva già stabilito a luglio che il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) aveva diritto ai seggi riservati per donne e minoranze, una decisione contestata dopo le modifiche alla legge elettorale. La notizia è riportata da Pakistan Today. La Corte ha ribadito che le modifiche legislative non possono annullare la sentenza originale.