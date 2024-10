Pakistan: Il Chief Minister del Khyber Pakhtunkhwa riappare dopo 24 ore di assenza

07 Ottobre 2024_ Il Chief Minister del Khyber Pakhtunkhwa, Ali Amin Gandapur, è riapparso nell'Assemblea provinciale dopo essere stato assente per 24 ore, in seguito all'approvazione di una risoluzione per la sua guarigione. Durante il suo intervento, ha accusato la polizia di Islamabad di aver violato la sacralità della Khyber Pakhtunkhwa House, dove afferma di essere rimasto durante la sua assenza. Gandapur ha chiesto scuse pubbliche all'ispettore generale della polizia di Islamabad per il tentativo di arresto e ha criticato il governo federale per aver ostacolato le manifestazioni del suo partito, il Pakistan Tehreek-e-Insaf. La notizia è stata riportata da thenews.com.pk. La situazione politica in Pakistan rimane tesa, con il governo che affronta crescenti critiche per la gestione delle manifestazioni e delle questioni di sicurezza.