Pakistan: Il COAS assicura misure per migliorare l'ambiente operativo a Karachi

28 Settembre 2024_ Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale Asim Munir, ha promesso alla comunità imprenditoriale di Karachi misure per migliorare l'ambiente operativo, tra cui la riduzione delle tariffe elettriche industriali e la riparazione delle strade danneggiate. Durante una visita a Karachi, Munir ha sottolineato i progressi nell'economia pakistana e ha evidenziato gli sforzi per stabilizzare il tasso di cambio e combattere l'inflazione. Ha anche elogiato il contributo del settore imprenditoriale alla crescita economica del paese, attribuendo il recupero economico all'assistenza di nazioni amiche come Cina, Arabia Saudita e UAE. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il Generale ha inoltre inaugurato un parco IT a Karachi, sottolineando l'importanza della tecnologia per lo sviluppo economico del Pakistan.