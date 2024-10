Pakistan: Il comitato centrale del PTI discute strategie per il rilascio di Imran Khan

24 Ottobre 2024_ Il comitato centrale del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ha discusso la possibilità di contestare una modifica costituzionale presso la Corte Suprema e ha rimandato la questione al comitato legale del partito. Durante l'incontro, è stata approvata l'emissione di avvisi di richiamo per quattro membri dell'Assemblea Nazionale che non erano in contatto con la leadership del partito al momento dell'approvazione della modifica. È stata anche elaborata una strategia per ottenere la liberazione dell'ex primo ministro Imran Khan, attualmente in prigione, e sono state istituite sottocommissioni per pianificare proteste in tutto il paese. Il comitato ha condannato l'arresto delle sorelle di Khan e di Azam Swati, chiedendone la liberazione immediata. La notizia è stata riportata da dawn.com. Il PTI è un partito politico pakistano fondato da Imran Khan, che è stato primo ministro dal 2018 fino alla sua destituzione nel 2022.