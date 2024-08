Pakistan: Il Comitato di Coordinamento Economico richiede un rapporto sulle concessioni industriali

23 Agosto 2024_ Il Comitato di Coordinamento Economico (ECC) del Gabinetto pakistano ha richiesto un rapporto dettagliato sulle concessioni già concesse ai settori riconosciuti come industriali. L'ECC sta valutando se estendere queste concessioni ad altri settori. La commissione ha incaricato il Ministero delle Industrie e della Produzione di fornire un'analisi completa dell'impatto di tali concessioni. Questa iniziativa mira a garantire una valutazione accurata delle politiche industriali in atto nel Paese. La notizia è riportata da Pakistan Today. L'ECC è un organo governativo che si occupa di questioni economiche e industriali in Pakistan, fondamentale per la pianificazione e l'attuazione delle politiche economiche.