Pakistan: Il generale Chaudhry afferma che non ci sono aree inaccessibili nel Paese

06 Settembre 2024_ Il Direttore Generale delle Relazioni Pubbliche delle Forze Armate Pakistane, il Tenente Generale Ahmed Sharif Chaudhry, ha dichiarato che non esistono aree inaccessibili in Pakistan grazie ai recenti successi nelle operazioni contro il terrorismo. Chaudhry ha sottolineato che gli attacchi recenti in Balochistan non hanno nulla a che fare con l'Islam o i valori umani e che la responsabilità ricade su gruppi facilitati dai talebani afghani. Ha inoltre affermato che l'esercito non sostiene né è contro alcun partito politico, mantenendo un approccio neutrale. La notizia è riportata da nation.com.pk. Il generale ha esortato a rafforzare il sistema di giustizia penale e a unire la nazione contro il terrorismo per garantire un Pakistan più sicuro e forte.