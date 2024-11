Pakistan: Il Generale Munir denuncia la situazione dei Kashmiriani e dei Palestinesi

05 Novembre 2024_ Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito pakistano, Generale Syed Asim Munir, ha messo in evidenza la difficile situazione dei Kashmiriani e dei Palestinesi durante un discorso sulle iniziative di mantenimento della pace globale. Ha sottolineato l'urgenza di una risposta internazionale più efficace per affrontare queste crisi umanitarie. Munir ha richiamato l'attenzione sulla necessità di solidarietà e azione concreta da parte della comunità internazionale. La sua dichiarazione evidenzia l'impegno del Pakistan nel sostenere i diritti dei popoli oppressi. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il Kashmir è una regione contesa tra India e Pakistan, mentre i Palestinesi sono un popolo che lotta per il riconoscimento dei propri diritti in Medio Oriente.