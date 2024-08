Pakistan: Il governatore del Sindh chiede aiuti per le bollette elettriche

18 Agosto 2024_ Il governatore del Sindh, Kamran Tessori, ha sollecitato il Chief Minister Murad Ali Shah a introdurre un aiuto simile a quello recentemente annunciato per i cittadini del Punjab, riguardante le bollette elettriche. Questa richiesta arriva in un contesto di crescente preoccupazione per il benessere della popolazione, dopo che il governo del Punjab ha annunciato un sussidio per i consumatori che utilizzano fino a 500 unità di energia. Tessori ha avvertito che la mancata attuazione di tali misure potrebbe generare un senso di disperazione tra i cittadini del Sindh, già colpiti da gravi inondazioni. La notizia è stata riportata da geo.tv, evidenziando le difficoltà economiche e le recenti calamità naturali che hanno colpito la regione. Il Sindh è una delle province del Pakistan, nota per la sua capitale Karachi, e sta affrontando sfide significative a causa delle recenti piogge torrenziali.