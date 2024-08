Pakistan: Il Governatore della Banca Centrale annuncia progressi nel finanziamento esterno

28 Agosto 2024_ Jameel Ahmad, Governatore della Banca di Stato del Pakistan, ha dichiarato che il paese è in fase avanzata per ottenere 2 miliardi di dollari in finanziamenti esterni necessari per l'approvazione del programma di salvataggio da 7 miliardi di dollari del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Ahmad ha anche sottolineato che i recenti tagli ai tassi d'interesse hanno contribuito a ridurre l'inflazione, che è scesa all'11,1% a luglio, rispetto ai picchi del 2023. La Banca Centrale ha ridotto i tassi d'interesse dal 22% al 19,5% e si riunirà nuovamente il 12 settembre per rivedere la politica monetaria. La fonte di queste informazioni è dailytimes.com.pk. Il Pakistan sta cercando di garantire circa 20 miliardi di dollari in prestiti esteri per il corrente anno fiscale, con l'obiettivo di stabilizzare le proprie riserve valutarie.