05 Agosto 2024_ Faisal Karim Kundi, governatore di Khyber Pakhtunkhwa, ha espresso rammarico per la cattiva gestione del governo provinciale, in particolare nei settori dell'istruzione e della legge e dell'ordine. Ha sottolineato che 21 università nella provincia operano senza rettori e ha criticato la vendita di terreni universitari per coprire le spese. Kundi ha anche evidenziato gravi problemi di sicurezza in diverse aree e ha invitato i politici a dialogare per risolvere le questioni nazionali, suggerendo che le elezioni anticipate siano l'ultima risorsa. La notizia è riportata da nation.com.pk. Khyber Pakhtunkhwa è una provincia del Pakistan, nota per la sua diversità culturale e le sfide socio-economiche.