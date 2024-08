Pakistan: Il governo affronta la sfida della gestione degli aiuti per le inondazioni

07 Agosto 2024_ Il Ministro delle Finanze e delle Entrate del Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, ha riconosciuto la mancanza di fiducia da parte dei donatori internazionali e ha sottolineato l'importanza di garantire responsabilità nella gestione degli aiuti per le inondazioni. Durante una conferenza stampa, Dar ha affermato che il governo è impegnato nella trasparenza e nell'accountability nell'utilizzo dei fondi ricevuti per il soccorso e la ripresa dalle devastanti inondazioni del 2022. Ha anche evidenziato che è stato istituito un quadro completo per la gestione degli aiuti, che include audit regolari e meccanismi di monitoraggio. Inoltre, ha esortato la comunità internazionale a sostenere il Pakistan nel suo percorso di ricostruzione e recupero. La notizia è riportata da Pakistan Today. Il Pakistan ha subito gravi inondazioni nel 2022, che hanno causato ingenti danni e necessitano di un sostegno significativo per la ripresa.