25 Ottobre 2024_ Il Ministro federale delle Informazioni, Ata Tarar, ha annunciato una riduzione di 86 paisa per unità nelle tariffe elettriche a livello nazionale, grazie a un aggiustamento dei costi del carburante. Inoltre, sono stati chiusi cinque produttori indipendenti di energia (IPP) e sono in corso negoziati con altri otto per rivedere i contratti, promettendo ulteriori buone notizie per i cittadini. Il governo ha già fornito sussidi significativi per i consumatori a basso consumo e prevede ulteriori riduzioni delle tariffe elettriche nei prossimi mesi. La notizia è stata riportata da dawnnews.tv, evidenziando l'impegno del governo per la stabilità economica e il supporto ai cittadini. Islamabad, la capitale del Pakistan, sta anche implementando progetti di smart city per migliorare i servizi pubblici e la sicurezza.