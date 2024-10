Pakistan: Il governo annuncia un fondo di aiuti per Palestina e Libano e prevede accordi da 2 miliardi di dollari con l'Arabia Saudita

09 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha dichiarato che il governo non permetterà la ripetizione di proteste simili a quelle del 2014 da parte del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) a Islamabad. Durante una riunione di gabinetto, ha annunciato che si prevede la firma di accordi da 2 miliardi di dollari con una delegazione saudita in visita prima del vertice della Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Sharif ha anche istituito un 'Fondo di aiuti del Primo Ministro per Palestina e Libano' per sostenere le vittime delle violenze israeliane. La notizia è stata riportata da Pakistan Today, evidenziando l'impegno del governo per la stabilità economica e la sicurezza, in particolare per i cittadini cinesi in Pakistan. Il governo ha inoltre approvato misure per migliorare la governance elettronica e ha discusso di recenti attacchi terroristici che hanno colpito ingegneri cinesi.