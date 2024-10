Pakistan: Il governo aumenta il numero di giudici della Corte Suprema a 23

29 Ottobre 2024_ Il governo del Pakistan ha deciso di aumentare il numero di giudici nella Corte Suprema da 17 a 23. Il nuovo assetto includerà il Capo Giustizia del Pakistan e il disegno di legge per l'incremento sarà presentato all'Assemblea Nazionale il 1° novembre. La durata della sessione dell'Assemblea Nazionale, inizialmente prevista per concludersi oggi, è stata estesa fino a venerdì per facilitare l'approvazione del provvedimento. Inoltre, si stanno discutendo anche modifiche alla legge sulle procedure. La notizia è riportata da National Herald Tribune. Questo cambiamento mira a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario pakistano, che è fondamentale per garantire la giustizia nel paese.