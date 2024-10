Pakistan: Il governo avverte contro le proteste durante la visita del premier malese

04 Ottobre 2024_ Il Ministro dell'Interno pakistano, Mohsin Naqvi, ha dichiarato che le proteste non sono appropriate durante la visita del Primo Ministro della Malesia, prevista per il 5 ottobre. Ha esortato il partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) a riconsiderare la sua decisione di manifestare, avvertendo che non ci sarà tolleranza per eventuali disordini. Naqvi ha sottolineato l'importanza della sicurezza in un momento delicato, con la visita di alti funzionari da Arabia Saudita e Cina in arrivo. La legge in vigore a Islamabad richiede permessi per le manifestazioni, e il Ministro ha avvertito che chiunque violi queste regole non sarà trattato con clemenza, come riportato da dawnnews.tv. La situazione è particolarmente tesa, poiché il PTI ha recentemente annunciato proteste in diverse città, nonostante le restrizioni legali in atto.