Pakistan: Il governo celebra un prestito di 7 miliardi di dollari dal FMI nonostante le critiche

03 Ottobre 2024_ Il governo pakistano esprime soddisfazione per l'approvazione di un pacchetto di prestiti da 7 miliardi di dollari da parte del Fondo Monetario Internazionale (FMI) a un tasso d'interesse del 5% annuo. Tuttavia, circa il 26% di questo importo sarà destinato al pagamento degli interessi accumulati, aggravando ulteriormente il debito del paese. Nonostante le promesse del Primo Ministro di non trasferire il peso del debito sui cittadini, le tasse indirette e le bollette continuano a salire, colpendo la popolazione già in difficoltà. Le critiche si intensificano riguardo alla gestione economica e alla necessità di riforme nel settore energetico, come evidenziato anche dal FMI. La notizia è riportata da brecorder.com. La situazione economica del Pakistan è complessa, con oltre il 51% del bilancio annuale destinato al servizio del debito, lasciando poche risorse per lo sviluppo.