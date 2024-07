Pakistan: Il governo condanna gli attacchi terroristici e approva un nuovo sistema di visti

25 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha denunciato gli attacchi terroristici in Pakistan, attribuiti al Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), avvenuti con il supporto del suolo afghano, definendoli "inaccettabili". Durante una riunione del gabinetto federale, ha sottolineato l'aumento degli attacchi in Khyber Pakhtunkhwa e Balochistan, esprimendo la necessità di proteggere i cittadini e di risolvere la questione pacificamente. Inoltre, il governo ha approvato un sistema di visti online per 126 paesi, con l'obiettivo di facilitare gli affari e il turismo in Pakistan. La notizia è stata riportata da nation.com.pk. Il Primo Ministro ha anche condannato le violazioni dei diritti umani da parte di Israele contro i palestinesi, richiamando l'attenzione della comunità internazionale sulla situazione in Palestina.