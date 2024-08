Pakistan: Il governo costituisce una commissione ministeriale per rivedere il Daroon Plan

18 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha istituito una commissione ministeriale per rivedere il Daroon Plan, un piano di sviluppo...

18 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha istituito una commissione ministeriale per rivedere il Daroon Plan, un piano di sviluppo economico nazionale. La commissione, guidata dal nuovo Ministro delle Finanze Ishaq Dar, include membri chiave del governo e si concentrerà su come il piano possa affrontare le sfide economiche del Pakistan. Il Daroon Plan mira a promuovere la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà, coinvolgendo vari stakeholder per garantire un approccio inclusivo. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. La commissione presenterà il suo rapporto nelle prossime settimane, prima che il piano venga sottoposto all'approvazione del governo.