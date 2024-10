Pakistan: Il governo del Punjab affronta la disinformazione sui social media

25 Ottobre 2024_ Il governo del Punjab sta implementando misure per combattere la disinformazione sui social media, con l'intenzione di sviluppare una legislazione specifica. Durante un incontro con una delegazione del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), il rappresentante ha sottolineato l'importanza di educare il pubblico riguardo alle fake news. Il governo ha promesso supporto all'UNDP per affrontare il problema e ha evidenziato che l'accesso alla verità è un diritto fondamentale. Inoltre, è previsto un aggiornamento del curriculum scolastico per includere l'uso corretto dei social media. La notizia è stata riportata da dawn.com. L'incontro ha ricevuto apprezzamenti per l'iniziativa del governo, che mira a creare un ambiente digitale più sicuro e informato.