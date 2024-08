26 Agosto 2024_ Il governo del Punjab ha annunciato una riduzione della tariffa elettrica di 14 Rs per i consumatori che utilizzano fino a 500 unità, finanziando il provvedimento attraverso tagli al budget per lo sviluppo. Questa decisione, che non affronta l'inflazione e potrebbe aggravare la situazione economica, ha suscitato malcontento tra i governi provinciali. L'ex primo ministro Nawaz Sharif ha preso l'iniziativa, evidenziando il suo coinvolgimento nella politica provinciale a scapito della sua influenza a livello nazionale. La fonte di questa notizia è pakistantoday.com.pk. Il Punjab è la provincia più popolosa del Pakistan e il suo governo è considerato cruciale per la politica nazionale, con Nawaz Sharif e suo fratello Shehbaz Sharif che giocano ruoli significativi in questo contesto.