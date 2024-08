Pakistan: Il governo del Punjab riduce le tariffe elettriche per i consumatori

17 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Muhammad Shehbaz Sharif ha accolto con favore la storica riduzione delle tariffe elettriche annunciata dal governo del Punjab. La decisione prevede una diminuzione di 14 rupie per unità per i consumatori che utilizzano fino a 300 unità al mese. Sharif ha sottolineato l'importanza del sollievo pubblico come obiettivo della politica governativa, seguendo le indicazioni di Nawaz Sharif. Il governo è impegnato a continuare a fornire supporto ai cittadini, come riportato da Pakistan Today. Questa iniziativa mira a ridurre il peso economico sui cittadini, in un contesto di crescente attenzione alle esigenze della popolazione.