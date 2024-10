Pakistan: Il governo del Punjab vieta le manifestazioni pubbliche in risposta a proteste studentesche e del PTI

18 Ottobre 2024_ Il governo del Punjab ha imposto il divieto di tutte le manifestazioni pubbliche e ha chiuso le istituzioni educative in risposta a possibili proteste del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) e di studenti. La decisione è stata presa a causa di crescenti tensioni legate a manifestazioni contro le presunte violenze sessuali e le modifiche costituzionali. Le autorità hanno arrestato oltre 380 persone durante le agitazioni, mentre le restrizioni rimarranno in vigore per due giorni. La notizia è riportata da Pakistan Today. Le manifestazioni sono state innescate da un presunto caso di violenza sessuale su una studentessa a Lahore, che ha sollevato preoccupazioni e proteste in diverse città del Punjab.