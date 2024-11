Pakistan: Il governo esclude negoziati con il Tehreek-e-Taliban Pakistan

01 Novembre 2024_ Il Ministero degli Affari Esteri del Pakistan ha dichiarato che il governo non ha alcun interesse a intraprendere colloqui con il Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Questa posizione sottolinea l'importanza della sicurezza e della stabilità nel paese, in un contesto di crescente preoccupazione per le attività del gruppo militante. Il TTP è un'organizzazione terroristica che ha condotto numerosi attacchi contro le forze di sicurezza e i civili in Pakistan. La notizia è stata riportata da Pakistan Today, evidenziando la determinazione del governo a mantenere la sicurezza nazionale. La decisione arriva in un periodo di tensioni crescenti e di sfide per la sicurezza interna del Pakistan.