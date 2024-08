Pakistan: Il governo intensifica la lotta contro la contraffazione e il contrabbando

21 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha espresso soddisfazione per la riduzione del contrabbando in Pakistan, promettendo di proteggere...

21 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha espresso soddisfazione per la riduzione del contrabbando in Pakistan, promettendo di proteggere l'economia nazionale da questa attività illecita. Durante una riunione a Islamabad, ha ordinato alle autorità di intensificare gli sforzi per combattere il contrabbando, utilizzando tecnologie moderne e coordinando le agenzie coinvolte. Sharif ha anche sottolineato l'importanza di intraprendere azioni legali contro i contrabbandieri e i loro facilitatori, oltre a presentare un piano per migliorare le opportunità di lavoro nelle aree di confine. La notizia è riportata da nation.com.pk. Il governo ha già confiscato beni per un valore di 106 miliardi di rupie pakistane nel 2023-24 e ha istituito 54 posti di controllo congiunti per combattere il contrabbando.