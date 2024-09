Pakistan: Il governo intensifica le misure contro il Monkeypox

14 Settembre 2024_ Il Primo Ministro Muhammad Shehbaz Sharif ha presieduto una riunione ad alto livello per valutare la situazione attuale e le misure precauzionali contro il Monkeypox in Pakistan. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza della preparazione e ha ordinato l'adozione di misure rigorose per prevenire la diffusione del virus, inclusi controlli nei punti di ingresso del paese. Attualmente, il Pakistan ha registrato solo cinque casi di Monkeypox, tutti diagnosticati in persone arrivate dall'estero, e il governo ha pianificato l'istituzione di centri di quarantena. La notizia è riportata da Pakistan Today. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione attraverso incontri quotidiani presso il National Command and Operation Center (NCOC) per garantire una risposta efficace.