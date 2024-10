Pakistan: Il governo lancia un Panda Bond nel mercato cinese per diversificare il finanziamento

28 Ottobre 2024_ Il Ministro Federale delle Finanze e delle Entrate, Ishaq Dar, ha annunciato che il governo pakistano sta per lanciare un Panda Bond...

28 Ottobre 2024_ Il Ministro Federale delle Finanze e delle Entrate, Ishaq Dar, ha annunciato che il governo pakistano sta per lanciare un Panda Bond nel mercato cinese. Questa iniziativa mira a diversificare la base di finanziamento del paese, cercando nuove opportunità di raccolta fondi. Il Panda Bond rappresenta uno strumento finanziario emesso in yuan renminbi, destinato agli investitori cinesi, e potrebbe contribuire a rafforzare i legami economici tra Pakistan e Cina. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. L'emissione di questo tipo di obbligazione è un passo strategico per il Pakistan, che cerca di attrarre investimenti esteri e migliorare la propria posizione economica.