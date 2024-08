Pakistan: Il governo lavora a un programma per attrarre investimenti esteri

26 Agosto 2024_ Fonti ben informate rivelano che il governo pakistano sta discutendo a livelli alti un programma per stimolare l'attività commerciale e attrarre investitori stranieri, con un lancio previsto per il prossimo mese. Tuttavia, critiche emergono da figure politiche come Miftah Ismail, ex ministro delle finanze, che accusa il governo di non fare abbastanza per affrontare la crisi occupazionale. Altri esperti avvertono che la situazione economica è aggravata da una gestione inadeguata e dalla mancanza di fiducia nel governo. La notizia è stata riportata da dawn.com, evidenziando le preoccupazioni riguardo alla fuga di investitori stranieri e la necessità di supportare le imprese locali. Le aziende multinazionali come Telenor e Ernst & Young hanno già stabilito uffici in Pakistan, ma la loro permanenza è messa in discussione dalla situazione economica attuale.