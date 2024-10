Pakistan: Il governo presenta il progetto di emendamento costituzionale al parlamento

20 Ottobre 2024_ Il governo pakistano è pronto a presentare oggi il progetto finale delle proposte di emendamento costituzionale in entrambe le camere del parlamento, dopo intensi sforzi per raggiungere un accordo tra le parti di governo e opposizione. Il Ministro della Legge, Azam Nazeer Tarar, ha annunciato che il gabinetto federale si riunirà per approvare il controverso 26° emendamento costituzionale. Nonostante i ritardi, le parti hanno raggiunto un accordo su un progetto congiunto, che prevede modifiche significative al sistema giudiziario. La notizia è riportata da Pakistan Today. Se approvato, il progetto sarà discusso nel Senato e nell'Assemblea Nazionale, dove il governo necessita di una maggioranza di due terzi per passare le modifiche.