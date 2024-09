Pakistan: Il governo punta a 25 miliardi di dollari in esportazioni IT entro cinque anni

06 Settembre 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha invitato gli esperti IT a sviluppare strategie per raggiungere l'obiettivo di 25 miliardi di dollari in esportazioni tecnologiche nei prossimi cinque anni. Durante l'evento "Agay Barho, a-Google for Pakistan", Google ha presentato un'iniziativa per produrre 500.000 Chrome book in Pakistan, consegnando il primo dispositivo al Primo Ministro. Sharif ha sottolineato l'importanza di fornire competenze moderne ai giovani, per favorire opportunità lavorative sia in Pakistan che all'estero. Ha anche evidenziato la necessità di una governance digitale e senza carta per combattere la corruzione. La notizia è riportata da brecorder.com. Il governo pakistano sta cercando di promuovere le piccole e medie imprese e di valorizzare il contributo delle giovani generazioni, in particolare delle ragazze, nel settore tecnologico.