Pakistan: Il governo punta a finalizzare il programma di prestito da 7 miliardi di dollari con l'IMF

03 Settembre 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha dichiarato che il governo sta lavorando attivamente per soddisfare i requisiti del Fondo Monetario Internazionale (IMF) al fine di finalizzare un programma di prestito di 7 miliardi di dollari. L'accordo con l'IMF, raggiunto a luglio, è soggetto all'approvazione del consiglio esecutivo dell'ente e alla conferma di finanziamenti necessari da parte dei partner di sviluppo. Nonostante l'ottimismo del governo, l'approvazione del prestito non è stata inclusa nell'agenda dell'ultima riunione del consiglio dell'IMF, sollevando preoccupazioni per l'economia del paese. Il Ministro delle Finanze, Muhammad Aurangzeb, ha confermato che il Pakistan è in fase avanzata per ottenere l'approvazione del programma. La notizia è riportata da thenews.com.pk. Il governo sta affrontando anche proteste contro nuove tasse e tariffe elettriche, mentre cerca di attuare riforme strutturali per garantire la stabilità economica.