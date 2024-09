Pakistan: Il governo punta su riforme economiche per una crescita sostenibile

30 Settembre 2024_ Il Ministro delle Finanze pakistano, Muhammad Aurangzeb, ha sottolineato l'importanza di riforme strutturali per trasformare l'economia del paese in un modello orientato all'export. Durante una conferenza stampa, ha evidenziato la necessità di stabilità macroeconomica e di un'agenda economica interna per garantire una crescita sostenibile. Aurangzeb ha anche menzionato un aumento del 29% delle esportazioni e una diminuzione dell'inflazione, attribuendo questi risultati alla leadership del Primo Ministro Shehbaz Sharif. La notizia è riportata da Pakistan Today. Il governo sta lavorando per migliorare la registrazione fiscale e combattere l'evasione, con l'obiettivo di documentare l'economia e attrarre investimenti esteri.