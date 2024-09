Pakistan: Il governo rassicura sulla tempistica del programma EFF del FMI

09 Settembre 2024_ Il Ministro delle Finanze federale Muhammad Aurangzeb ha dichiarato in un discorso televisivo che l'approvazione del Consiglio del Fondo Monetario Internazionale (FMI) per il programma Extended Fund Facility (EFF) da 7 miliardi di dollari avverrà nei tempi previsti, senza specificare una data. Aurangzeb ha anche affermato che il FMI non ha obiezioni all'implementazione di sussidi mirati attraverso il Benazir Income Support Programme (BISP). Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo a possibili ritardi dovuti a condizioni non ancora soddisfatte dal governo. La fonte di queste informazioni è brecorder.com. La situazione economica del Pakistan rimane delicata, con un'attenzione particolare sulla raccolta fiscale e sull'inflazione, che ha mostrato segni di miglioramento ma continua a preoccupare gli economisti.