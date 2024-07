Pakistan: Il governo smentisce la consegna di sospetti dalla Germania per l'attacco al consolato

29 Luglio 2024_ Il Ministero degli Esteri pakistano ha respinto le notizie secondo cui la Germania avrebbe consegnato a Islamabad i sospetti coinvolti nell'attacco al consolato pakistano a Francoforte del 20 luglio scorso, in cui un gruppo di oltre 400 persone avrebbe partecipato a una protesta sventolando bandiere dell'Afghanistan pre-talebano per richiamare l'attenzione sulle lamentele presentate contro le agenzie di intelligence e militari del Pakistan, che gli organizzatori sostenevano stessero assassinando oppositori politici e dissidenti. In una dichiarazione, un portavoce del Ministero ha definito tali rapporti infondati e fuorvianti, chiarendo che non è avvenuto alcun trasferimento. Il governo pakistano ha ribadito il suo impegno a portare i responsabili dell'attacco di fronte alla giustizia e a garantire la sicurezza delle missioni diplomatiche. La notizia è stata riportata da Pakistan Today, evidenziando la necessità di una verifica accurata delle informazioni da parte dei media. L'attacco al consolato ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche in Pakistan, un tema di grande rilevanza per il governo e la comunità internazionale.