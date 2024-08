Pakistan: Il governo smentisce la fornitura di missili Shaheen all'Iran

10 Agosto 2024_ Il Ministero degli Affari Esteri del Pakistan ha categoricamente negato le notizie secondo cui il paese starebbe fornendo missili Shaheen all'Iran. La dichiarazione è stata emessa in risposta a un'affermazione del Vice Primo Ministro iraniano durante un incontro con il Primo Ministro pakistano. Il governo pakistano ha sottolineato il suo impegno nel rispettare le norme e le regolamentazioni internazionali, affermando di non partecipare alla proliferazione di armi. Questa posizione evidenzia la volontà del Pakistan di mantenere relazioni diplomatiche stabili e conformi agli standard globali. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. I missili Shaheen sono una serie di missili balistici sviluppati dal Pakistan, utilizzati per la difesa nazionale.