Pakistan: Il leader di Jamaat-e-Islami annuncia un piano d'azione contro il governo per il crisi energetica

23 Settembre 2024_ Il leader di Jamaat-e-Islami Pakistan, Hafiz Naeem ur Rehman, ha dichiarato che domani verrà annunciato un piano d'azione per affrontare la crisi energetica nel Paese. Durante una conferenza stampa a Karachi, ha evidenziato che nonostante il miglioramento delle condizioni climatiche, le bollette elettriche sono raddoppiate rispetto all'anno scorso. Rehman ha accusato il governo di favorire gli investitori privati nel settore energetico, mentre i cittadini comuni non ricevono alcun beneficio. Ha inoltre chiesto un audit forense della compagnia elettrica K-Electric e ha proposto la riduzione delle tasse sul carburante, come riportato da jang.com.pk. La situazione economica in Pakistan è critica, con un crescente malcontento tra la popolazione riguardo ai costi elevati dell'energia e alla gestione governativa.