Pakistan: Il marchio 'Ambasciatore' si distingue tra i migliori sarti al mondo a Milano

28 Ottobre 2024_ Il famoso marchio di Karachi 'Ambasciatore' è stato invitato a partecipare a un prestigioso fashion show a Milano, in Italia, dove ha conquistato un posto tra i 20 migliori sarti del mondo. L'evento, organizzato da aziende di fama internazionale come Loro Piana e BMW, ha visto la partecipazione di sarti rinomati da vari paesi, con il rappresentante pakistano Sarfraz Akbar che ha presentato un abito di alta qualità. La storicità del marchio, fondato nel 1971 da Muhammad Akbar Barkat Ali, è stata celebrata durante la cerimonia di premiazione, dove Akbar ha ricevuto un riconoscimento per l'eccellenza nella sartoria. La notizia è stata riportata da urdupoint.com, evidenziando l'importanza del marchio pakistano nel panorama della moda internazionale. Questo successo sottolinea la crescente influenza del Pakistan nel settore della moda globale, unendo tradizione e innovazione.