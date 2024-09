Pakistan: Il Ministro degli Esteri sottolinea l'importanza dell'alleanza con il Regno Unito

07 Settembre 2024_ Il Ministro degli Esteri e Vice Primo Ministro Mohammad Ishaq Dar ha dichiarato che il governo pakistano sta lavorando per...

07 Settembre 2024_ Il Ministro degli Esteri e Vice Primo Ministro Mohammad Ishaq Dar ha dichiarato che il governo pakistano sta lavorando per ripristinare i voli tra Pakistan e Regno Unito. Durante un incontro con la diaspora pakistana a Londra, ha affermato che sono state apportate modifiche legislative per soddisfare i requisiti dell'Autorità dell'Aviazione del Regno Unito. Dar ha anche evidenziato il valore dell'alleanza di lunga data tra Pakistan e Regno Unito, sottolineando il contributo della comunità pakistana nel Regno Unito. La notizia è riportata da brecorder.com. Il governo pakistano sta inoltre pianificando di esternalizzare l'aeroporto internazionale di Islamabad e privatizzare la Pakistan International Airlines (PIA) per migliorare l'efficienza del settore aereo.